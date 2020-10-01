В Татарстане прокуратура заступилась за предпринимателей

В Татарстане прокуратура заступилась за предпринимателей, которых незаконно оштрафовали при проведении внеплановых проверок. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В 2020 году Северное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана провело внеплановые проверки на предприятиях ООО «ТатМетКоМ», ООО «Меша», АО «Сабинское МПП ЖКХ» и ООО «ЛМР Пласт». Распоряжения или приказа руководства о необходимости проведения проверки не издавалось.

По итогам проверок руководители организаций были незаконно привлечены к административной ответственности. При этом с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в стране объявлен мораторий на проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решения о привлечении предпринимателей к административной ответственности опротестовала прокуратура Татарстана. В отношении трех госинспекторов в области охраны окружающей среды возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном контроле».



Ранее прокурор Татарстана принял участие во встрече с предпринимателями.

