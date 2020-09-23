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Прокурор Татарстана принял участие во встрече с предпринимателями

22:37, 23.09.2020
Прокурор Татарстана принял участие во встрече с предпринимателями
Фото: Максим Платонов

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков на встрече с предпринимателями на площадке Торгово-промышленной палаты перечислил беспрецедентные меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

«Органами прокуратуры на постоянной основе проводится проверка по обеспечению законности в сфере защиты прав предпринимателей и создании благоприятного бизнес-климата на местах. Особенно повысилась роль прокуроров в сложившейся ситуации. В связи с установлением моратория на проведение плановых проверок в 2020 году в отношении определенного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по нашей инициативе исключены из ежегодного сводного плана 4 035 мероприятий по контролю. В половине случаев прокуратура отказала в даче согласия на проведение проверок. Из 911 заявлений отказано по 423», — рассказал Илдус Нафиков.

realnoevremya.ru

На сегодня в Татарстане нет задолженности по исполненным публичным контрактам.

Ранее сообщалось, для 150 тыс. малых предприятий Татарстана продлят мораторий на плановые проверки.

Общество Татарстан
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