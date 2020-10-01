На удовлетворение требований кредиторов «ИнтехБанка» и «Спурта» продолжают направлять средства

Направление денежных средств на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк» и АКБ «Спурт» (ПАО) не прекращается. Об этом «Реальному времени» сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.



Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» 24 августа этого года опубликовал сообщение об увеличении процента удовлетворения до 24,97% суммы установленных требований в рамках расчетов с кредиторами первой очереди Банка. Требования включены в реестр проводимых с 29 сентября 2017 года по 7 октября 2020 года требований кредиторов.

Выплаты начались 1 сентября этого года. Сведения о размере средств, направленных на эти расчеты, опубликуют на сайте Агентства по состоянию на 1 октября этого года, приведя их в отчетности. В сентябре кредиторам выплатили более 50 млн рублей.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

18 сентября 2020 года по АКБ «Спурт» на сайте Агентства опубликовали сведения о продлении сроков проведения расчетов с кредиторами первой очереди до 26 января 2021 года. Их требования включены в реестр проводимых с 5 марта 2018 года требований кредиторов банка. Процент удовлетворения увеличен до 30,34% суммы требований.

Выплаты начались в этом году, 28 сентября. Сведения о размере направленных на расчеты средств опубликуют на сайте Агентства по состоянию на 1 октября 2020 года. За сентябрь на выплаты направили более 286 млн руб.

Ранее «Реальное время» сообщало, куда идут выплаты кредиторам банков.