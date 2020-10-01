На удовлетворение требований кредиторов «ИнтехБанка» и «Спурта» продолжают направлять средства
Направление денежных средств на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк» и АКБ «Спурт» (ПАО) не прекращается. Об этом «Реальному времени» сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.
Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» 24 августа этого года опубликовал сообщение об увеличении процента удовлетворения до 24,97% суммы установленных требований в рамках расчетов с кредиторами первой очереди Банка. Требования включены в реестр проводимых с 29 сентября 2017 года по 7 октября 2020 года требований кредиторов.
Выплаты начались 1 сентября этого года. Сведения о размере средств, направленных на эти расчеты, опубликуют на сайте Агентства по состоянию на 1 октября этого года, приведя их в отчетности. В сентябре кредиторам выплатили более 50 млн рублей.
18 сентября 2020 года по АКБ «Спурт» на сайте Агентства опубликовали сведения о продлении сроков проведения расчетов с кредиторами первой очереди до 26 января 2021 года. Их требования включены в реестр проводимых с 5 марта 2018 года требований кредиторов банка. Процент удовлетворения увеличен до 30,34% суммы требований.
Выплаты начались в этом году, 28 сентября. Сведения о размере направленных на расчеты средств опубликуют на сайте Агентства по состоянию на 1 октября 2020 года. За сентябрь на выплаты направили более 286 млн руб.
Ранее «Реальное время» сообщало, куда идут выплаты кредиторам банков.ЭкономикаБанки Татарстан АКБ Спурт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым