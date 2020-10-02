56 лет высокоскоростным поездам: рекорды роста в Китае, вечные планы России и увлеченность Франции

«Синкансэн»: японский пионер высокоскоростных железных дорог

Накануне исполнилось 56 лет первому рейсу высокоскоростного поезда в мире. Событие случилось в 1964 году, поезд проехал по маршруту Токио — Осака. Тогда была запущена первая линия японской высокоскоростной сети железных дорог «Синкансэн» (в переводе с японского — «новая магистраль»), под названием «Токайдо-синкансэн». Время в пути на 515-километровом участке с 17 станциями изначально составляло 4 часа. Через год длительность поездки существенно снизилась — до 3 часов 10 минут, в 1992 году — до 2,5 часа. С марта 2020 года поезд проезжает участок за 2 часа 21 минуту. Сейчас в системе «Синкансэн» — семь линий, покрывающих почти всю территорию Японии, кроме большей части острова Хоккайдо. Поезда сейчас ходят до южной его части — строительство на остальной территории Хоккайдо в процессе.

TGV: первые и самые быстрые в Европе

После начала строительства сети «Синкансэн» о высокоскоростных железнодорожных магистралях задумались и в других странах — в частности, во Франции. Правда, на строительство ушло довольно много времени: первый поезд сети TGV (Train à Grande Vitesse) был запущен в 1981 году, между Парижем и Лионом. Спустя 8 лет, в 1989 году, была открыта линия TGV до Тура и Ле-Мана. В 1992 году TGV дошла от Лиона до Валанса, в 1993 году линии пришли на север, к бельгийской границе, до Кале. В 2001 году отрыли движение от Валанса до Марселя, в 2007 году — до Страсбурга. Позднее были построены еще четыре участка — в том числе до Бордо. Французская система активно используется на линиях межгосударственных европейских маршрутов — в частности в Великобританию, Бельгию и Нидерланды. Помимо того, что TGV — первая в Европе сеть высокоскоростных магистралей, ей же принадлежит рекорд скорости для обычных поездов на электрической тяге (не на магнитной подушке) — в 2007 году на поезде TGV развили скорость в 574 км/ч.

commons.wikimedia.org

Пекин — Шанхай: рекорды постоянной скорости

Указанная выше скорость, правда, является экспериментальной. Поезда с пассажирами ездят заметно медленнее — в среднем со скоростью в 263,3 км/ч. В случае с пассажирскими поездами самая высокая скорость в мире — у составов на Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороге длиной в 1 318 километров, открытой в июне 2011 года. В среднем поезда тут ездят со скоростью в 329 км/ч, а максимальная скорость составляет 380 км/ч. Расстояние преодолевается за 4 часа. Кстати, в Китае самая протяженная система высокоскоростных железных дорог в мире — около 27 тысяч километров, для сравнения: во Франции — около 2 тысяч километров, в Японии — 2,8 тысячи.

AVE: самопровозглашенные европейские лидеры

На звание самой крупной сети ВСМ в Европе претендует испанская AVE (Alta Velocidad Española). По данным правительства Испании, протяженность высокоскоростных линий в стране составляет около 3,1 тысячи километров, что делает систему второй в мире по протяженности. Однако в Испании к ВСМ принято относить и те участки, которые, согласно международной классификации, можно считать только скоростными (без приставки «высоко-»). Протяженность линий, соответствующих международным требованиям ВСМ, составляет лишь около 1,5 тысячи километров. Среди них Мадрид — Барселона (вместе с участком до французского Перпиньяна), Мадрид — Валенсия — Альбасете, Мадрид — Севилья, Мадрид — Леон. Отметим, что первые ВСМ в Испании были открыты в 1992 году.

commons.wikimedia.org

Россия: много лет планов и отсутствие хотя бы одной ВСМ

Что касается России, то разговоры о высокоскоростных магистралях тут идут много лет. В декабре 2009 года между Москвой и Санкт-Петербургом открылось движение скоростного поезда «Сапсан», позже маршрут был продлен и до Нижнего Новгорода. На линии используются высокоскоростные поезда Siemens Velaro, однако сам маршрут по некоторым параметрам высокоскоростным назвать нельзя. Первая разрабатывавшаяся по-настоящему высокоскоростная магистраль — это Москва — Казань, о ней заговорили в 2013 году с планами постройки в 2014—2018 годах. Однако в 2019 году проект был отложен, вместо него начали разработку проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург. По планам, магистраль должна быть построена к концу 2026 года, скорости будут составлять до 350 км/ч, расстояние в 660 километров должно преодолеваться за 2,5 часа (сейчас «Сапсаны» соединяют две столицы за 3,5 часа). Планируют использовать поезда производства французской Alstom, а не немецкой Siemens.

Максим Матвеев