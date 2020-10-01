У россиянина не получилось засудить «Почту России» за медлительность
Россиянин не смог отсудить компенсацию у «Почты России» за не вовремя полученные письма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Симоновский суд Москвы.
Родственник истца направил ему из Москвы в Соликамск письмо с важной информацией. Оно шло до адресата 13 дней, следует из материалов дела. Во втором случае письмо шло две недели из одного из судов Кубани.
Суд отклонил иск, поскольку весь Пермский край по нормативам Минкомсвязи отнесен к труднодоступным территориям. В связи с этим «контрольные сроки» для него увеличены до 21 дня. К тому же письма не были заказными и не проходили регистрацию, поэтому не получится выяснить конкретные причины задержки писем.
Истец с мнением суда не согласился, но Мосгорсуд отклонил жалобу. Решение вступило в силу.Общество
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