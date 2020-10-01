У россиянина не получилось засудить «Почту России» за медлительность

Россиянин не смог отсудить компенсацию у «Почты России» за не вовремя полученные письма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Симоновский суд Москвы.

Родственник истца направил ему из Москвы в Соликамск письмо с важной информацией. Оно шло до адресата 13 дней, следует из материалов дела. Во втором случае письмо шло две недели из одного из судов Кубани.

wikimedia.org / Дмитрий Ратников

Суд отклонил иск, поскольку весь Пермский край по нормативам Минкомсвязи отнесен к труднодоступным территориям. В связи с этим «контрольные сроки» для него увеличены до 21 дня. К тому же письма не были заказными и не проходили регистрацию, поэтому не получится выяснить конкретные причины задержки писем.

Истец с мнением суда не согласился, но Мосгорсуд отклонил жалобу. Решение вступило в силу.