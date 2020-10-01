Расходы татарстанцев на ПО для школьников выросли в 3,6 раза

С 15 августа по 15 сентября траты жителей Татарстана на программное обеспечение для школьников с наступлением учебного года выросли в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании МТС.



Введение ограничительных мер в текущем году и переход в связи с этим на дистанционное обучение повлияли на продажи ПО и компьютерной техники. В республике количество транзакций на покупку софта увеличилось в 3,1 раза. В августе продажи компьютеров выросли на 31%, а в сентябре — на 22%.

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Ранее проводился опрос, который показал: примерно треть казанцев считает, что на сборы первоклассника в школу придется потратить от 10 до 15 тысяч рублей.

