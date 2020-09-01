Большинство казанцев планируют потратить на сборы первоклассника в школу 10—15 тысяч рублей

Опрос показал, что приблизительно треть казанцев считает, что на сборы первоклассника в школу придется потратить от 10 до 15 тысяч рублей. Такой ответ дали 32% респондентов.

Еще 29% опрошенных рассчитывают потратить от 15 до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Райффайзенбанка».

Уложиться в 5—10 тысяч хотят 26% казанцев, а потратить меньше 5 тысяч намерены 5% жителей татарстанской столицы.

Больше половины горожан (52%) убеждены, что расходы в этом году не изменились. Большинство казанцев (63%) полагают, что дороже всего обойдется покупка школьной формы и обуви. 24% горожан полагают, что самые крупные расходы их ждут в момент приобретения оборудования домашнего рабочего места: стола, стула и лампы. 47% казанцев не планируют экономить на сборах ребенка в школу вообще.

В этом году 39% казанцев отправляют в школу первоклассника, 43% — детей старшего возраста. Большинство родителей (87%) собираются пойти на праздник 1 сентября.