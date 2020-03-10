В Казани на пресечении улиц Павлюхина и Шаляпина появится жилой комплекс

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Рабочая группа по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения Казани утвердила строительство девятиэтажного жилого комплекса, расположенного на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина.

Как отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, объект соответствует структуре квартала, существующей рядом застройке, повторяет градостроительную ситуацию и соответствует всем параметрам по этажности.

Также рабочая группа согласовала еще 10 объектов, которые будут переданы на согласование президенту Татарстана Рустаму Минниханову, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее на заседании рабочей группы предложили ввести проекты типовых домов для исторической части города.