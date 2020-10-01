Из Единого реестра проблемных объектов в Татарстане исключили два дома
Из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану исключили дома 65/06 и 65/10 в Набережных Челнах, которые ввели в эксплуатацию в августе текущего года.
На сегодняшний день в реестр включены 17 проблемных объектов. Сейчас ведется работа по исключению из списка еще четырех домов: дома 65/03 в Челнах, блоков А и Б дома №23 на пр. Вахитова в Нижнекамске, дома на Заслонова 38-42 в Казани.
Также в отношении дома №2 в ЖК «Молодежный» в Казани произошло разделение на две очереди.
Фактически в Татарстане расположено 12 проблемных объектов, сообщает фонд дольщиков.
Кроме того, до конца этого года планируются восстановить права дольщиков по четырем объектам:
- Дом №2 ЖК «Молодежный», Казань;
- Дом №13, Куюки, Пестречинский район РТ;
- Дом №14, Куюки, Пестречинский район РТ;
- Дом №1а на ул. Тысячелетия, Елабуга.
Остальные дома планируется достроить в 2021 году:
- Дом на Достоевского, 57 в Казани;
- Дома №2, №3, №4, ЖК «МЧС» в Казани;
- Дома №3 и №6 ЖК «Золотая середина» в Казани;
- Дом №5 ЖК «Молодежный» в Казани;
- Дом ЖК «Мелодия» в Казани.
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