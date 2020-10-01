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Из Единого реестра проблемных объектов в Татарстане исключили два дома

12:36, 01.10.2020
Из Единого реестра проблемных объектов в Татарстане исключили два дома
Фото: Фонд дольщиков

Из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану исключили дома 65/06 и 65/10 в Набережных Челнах, которые ввели в эксплуатацию в августе текущего года.

На сегодняшний день в реестр включены 17 проблемных объектов. Сейчас ведется работа по исключению из списка еще четырех домов: дома 65/03 в Челнах, блоков А и Б дома №23 на пр. Вахитова в Нижнекамске, дома на Заслонова 38-42 в Казани.

realnoevremya.ru

Также в отношении дома №2 в ЖК «Молодежный» в Казани произошло разделение на две очереди.

Фактически в Татарстане расположено 12 проблемных объектов, сообщает фонд дольщиков.

Кроме того, до конца этого года планируются восстановить права дольщиков по четырем объектам:

  • Дом №2 ЖК «Молодежный», Казань;
  • Дом №13, Куюки, Пестречинский район РТ;
  • Дом №14, Куюки, Пестречинский район РТ;
  • Дом №1а на ул. Тысячелетия, Елабуга.

Остальные дома планируется достроить в 2021 году:

  • Дом на Достоевского, 57 в Казани;
  • Дома №2, №3, №4, ЖК «МЧС» в Казани;
  • Дома №3 и №6 ЖК «Золотая середина» в Казани;
  • Дом №5 ЖК «Молодежный» в Казани;
  • Дом ЖК «Мелодия» в Казани.
ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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