Из Единого реестра проблемных объектов в Татарстане исключили два дома

Фото: Фонд дольщиков

Из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану исключили дома 65/06 и 65/10 в Набережных Челнах, которые ввели в эксплуатацию в августе текущего года.

На сегодняшний день в реестр включены 17 проблемных объектов. Сейчас ведется работа по исключению из списка еще четырех домов: дома 65/03 в Челнах, блоков А и Б дома №23 на пр. Вахитова в Нижнекамске, дома на Заслонова 38-42 в Казани.

realnoevremya.ru

Также в отношении дома №2 в ЖК «Молодежный» в Казани произошло разделение на две очереди.

Фактически в Татарстане расположено 12 проблемных объектов, сообщает фонд дольщиков.



Кроме того, до конца этого года планируются восстановить права дольщиков по четырем объектам:



Дом №2 ЖК «Молодежный», Казань;

Дом №13, Куюки, Пестречинский район РТ;

Дом №14, Куюки, Пестречинский район РТ;

Дом №1а на ул. Тысячелетия, Елабуга.

Остальные дома планируется достроить в 2021 году: