Энлунд вернулся в «Нефтехимик» и подписал контракт до конца сезона

Фото: ХК «Нефтехимик»

Финский нападающий Йонас Энлунд подписал контракт до конца сезона с нижнекамским «Нефтехимиком».

Напомним, в сезоне-2019/2020 форвард сыграл за «волков» 45 матчей, в которых набрал 22 (13+9) очка. Всего в КХЛ Энлунд сыграл 507 игр, набрав в них 276 (117+159) очков.



«Мы рады приветствовать Йонаса в Стае и желаем отличного сезона!» — говорится в официальном заявлении нижнекамского клуба.

«Нефтехимик» идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 8 очками после 10 матчей.