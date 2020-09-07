Этим летом турпоток в основные турцентры Татарстана снизился на 42,5%

По итогам июня — августа 2020 года общий турпоток в основные турцентры Татарстана снизился на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Госкомитете РТ по туризму отметили, что лето 2020 года, несмотря на снижение спроса на туристические поездки из-за распространения коронавируса, демонстрирует ежемесячный прирост числа туристов: в августе туристские центры Татарстана посетило почти в 4 раза больше туристов, чем в июне.

Так, Казанский кремль этим летом посетили 750 007 человек, прошлым — 1 254 340, то есть на полмиллиона меньше.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что большинство туристов, приезжающих в Татарстан, — это те, кто приезжает на отдых в республику повторно.