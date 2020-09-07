Этим летом турпоток в основные турцентры Татарстана снизился на 42,5%
По итогам июня — августа 2020 года общий турпоток в основные турцентры Татарстана снизился на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Госкомитете РТ по туризму отметили, что лето 2020 года, несмотря на снижение спроса на туристические поездки из-за распространения коронавируса, демонстрирует ежемесячный прирост числа туристов: в августе туристские центры Татарстана посетило почти в 4 раза больше туристов, чем в июне.
Так, Казанский кремль этим летом посетили 750 007 человек, прошлым — 1 254 340, то есть на полмиллиона меньше.
Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что большинство туристов, приезжающих в Татарстан, — это те, кто приезжает на отдых в республику повторно.Общество Татарстан
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