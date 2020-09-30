Силуанов ответил на предложение окончательно отменить накопительную пенсию

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Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал появившееся предложение окончательно отменить накопительную часть пенсии. Он считает, что пока этого делать нельзя.

Глава Минфина заявил, что государство должно предоставлять гражданам возможность копить на старость и отменить программу накопительной пенсии можно будет только после введения добровольной системы накоплений.

«Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — приводит слова министра «РИА Новости».

Ранее в России предложили окончательно отменить накопительную пенсию. Напомним, правительство с 2014 года заморозило накопительную часть.