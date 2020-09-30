Ордынцы в Актаныше и солдаты из Дрожжаного: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 сентября

Глава Актанышского района с упорством художника-концептуалиста выкладывает в Instagram виды с одного и того же пятачка. Похоже, что коллеги Энгеля Фаттахова решили помочь ему и показать другие красоты Актаныша. Глава Кукморского района выложил видео со скачущими по улице татарами времен Золотой Орды, лаконично подписав: «Актаныш»

Пояснение дал глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Он рассказал, что главы районов съезжались в гости к экс-министру образования РТ, чтобы перенимать опыт в сфере преподавания татарского языка.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров показал видео из воинской части в Ногинске, где служат 17 солдат из района. Судя по показанным снимкам, быт у ребят стандартный для военных.

В Нижнекамск приехал велоколлекционер из Углича Василий Самокатов. Мэр Айдар Метшин подчеркнул, что власти города интересуются мнением специалиста, поскольку намерены развивать велосипедное движение.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов посетил жителя Чирпов Виктора Твердохлебова. 72-летний пенсионер увлекается выращиванием малины и развел на своем участке уже более 30 сортов этой ягоды.