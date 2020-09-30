«Муму фигурного катания не интересует»: Роднина высказалась о шоу с Алиной Загитовой

Фото: commons.wikimedia.org/ Dmitry Rozhkov

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не намерена смотреть телевизионное шоу «Ледниковый период» с Алиной Загитовой.

«Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», — сказала Роднина изданию Sport24.

Напомним, что первый выпуск нового сезона ледового шоу «Ледниковый период» выйдет в эфир 3 октября. Алина Загитова выступит соведущей титулованного фигуриста Алексея Ягудина.

