Глава Ульяновской области заявил о планах создать новый завод для производства Ту-204

Глава Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о планах создать новый завод для производства самолетов Ту-204.

По словам Морозова, сейчас они проводят переговоры. Решение может быть принято завтра.

«Если у меня завтра пройдут результативные переговоры, то в ближайшее время мы с депутатом (Юрием, — ИФ) Мухиным сможем с гордостью сказать, что нам удалось, мы можем реанимировать производство самолетов Ту-204. Это будет новое большое предприятие, новый завод. Сейчас над этим работаем», — цитирует главу региона «Интерфакс».

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Ту-204 — советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Был разработан в конце 1980-х — начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. С 1990 года производился на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске, с 1996 г. — на Казанском авиационном заводе.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев выразил мнение, что Казанский авиационный завод сможет приступить к сборке противолодочного авиационного комплекса на базе Ту-204 или его варианта Ту-214 не раньше середины десятилетия.

