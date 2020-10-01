В Казани презентовали второй сезон татарского аналога шоу «Голос. Дети»

Фото: предоставлено организаторами

«Состояние татарского языка и народа не слишком оптимистичное»

Вот уже второй год в Казани телеканалом «Шаян ТВ» проводится телевизионный проект детской песни «Сәйлән». Главной особенностью аналога известного телешоу «Голос. Дети» является обязательное выступление участников на татарском языке. Организаторы получили свыше двух тысяч заявок от детей в возрасте от 6 до 14 лет.

В эти выходные стартует финальная часть второго сезона конкурса. Перед его началом в Казани прошла своеобразная пресс-конференция, где гостями студии «Шаян ТВ» стали члены жюри и популярные певицы Айсылу Габдинова и Ландыш Нигматзянова, а также известный татарский деятель и бывший депутат Госсовета РТ Разиль Валеев. Особое внимание они заострили на проблемах татарского языка и будущем народа, эти проблемы, как считают спикеры, могут быть решены созданием большего числа конкурсов, подобных «Сәйлән».

Если сегодня мы не усилим внимание к развитию татароговорящих детей, то будущее у татарского народа будет очень плохим, заявил Валеев. В этом плане телевизионный проект «Сәйлән», по его словам, подходит идеально. Недавно пришедший на ТНВ на должность советника генерального директора по личному приглашению Ильшата Аминова как специалиста по татарскому языку, он назвал работу с «Шаян ТВ» своей первой деятельностью на новом посту. Напомним, что еще в 2018 году, когда канал презентовали депутатам Госсовета, народный поэт весьма положительно высказывался о его потенциале.



Если сегодня мы не усилим внимание к развитию татароговорящих детей, то будущее у татарского народа будет очень плохим, заявил Валеев

Отдельно Валеев отметил поведение юных артистов на сцене: «Скромность нашего народа достигла уровня манкуртизма. А дети свободно ведут себя на сцене, их одежда также сшита со вкусом. Мне становится грустно, когда я смотрю на одежду некоторых артистов-мужчин. Можно подумать, они на новогодней елке. Состояние нашего языка непростое. Если у детей уже этого возраста в сердце — татарский язык, значит, надежда есть».

«Будущее татар — в детях»

Габдинова и Нигматзянова работают в жюри проекта с первого сезона и уже могут делать определенные выводы. Они обе высоко оценивают работу организаторов, а также выделяют исключительную работоспособность участников, которые с юных лет показывают отличные результаты.

— Конкурс «Сәйлән» мне очень понравился, я уже второй год в жюри. Его участники усердно работают над собой, и не только над голосом и пластикой, а еще над костюмами, аранжировкой и так далее. Я очень удивлена такому подходу детей, даже не к чему было придраться. Считаю, что это очень важный конкурс. Как для развития языка, так и для самих детей, — сказала Нигматзянова.

На второй сезон желающих участвовать не поубавилось, а некоторые дети решились попробовать свои силы еще раз

Свою коллегу поддержала и Айсылу Габдинова. Она до сих пор поддерживает связь и делится советами с победителями и участниками первого сезона, считает этот конкурс очень важным для создания «светлого будущего татарского мира».

— Проект развивается, растет. Первый сезон прошел очень успешно, было много талантливых детей. Даже после завершения сезона я нахожусь с участниками проекта в тесном контакте, общаемся с ними. Я делюсь какими-то секретами, даю советы. И я очень рада с ними работать. Как говорил Разиль Валеев, будущее татар — в детях. И после участия в этом проекте я уверена, что у нашего народа очень много талантливой и перспективной молодежи, — сказала Габдинова.

Призового фонда нет, а главный приз — статуэтка

Детский эстрадный конкурс «Сәйлән» стартовал на канале «Шаян ТВ» год назад, когда от юных исполнителей от 6 до 15 лет поступило порядка тысячи заявок. На второй сезон желающих участвовать не поубавилось, а некоторые дети решились попробовать свои силы еще раз.

Из множества заявок были отобраны около 30 лучших, после чего на сайте телеканала прошло зрительское онлайн-голосование. По его итогам были определены 12 участников финального раунда. Наибольшее количество голосов на этом этапе набрала Милина Хайруллина (3 430). В тройку также вошли Саида Абдуллина (3 285) и Найля Славина (2 142).

Организаторы уверены, главное не победа, а внимание к детям

Как такого призового фонда у конкурса нет. Победителям будут вручены статуэтки, а также памятные подарки. Но организаторы уверены, главное не победа, а внимание к детям. Тем не менее во втором сезоне решено сократить число лауреатов до шести, вместо прошлогодних восьми.

Двух победителей прошлого сезона под свой лейбл забрал популярный татарский певец Ришат Тухватуллин, который был в числе представителей жюри и оценивал выступления участников. Он прослушивал всех финалистов. После тщательной оценки их выступлений Тухватуллин решил пригласить Камиля Валиева и Амину Ахметзянову под свое крыло.

Представители «Шаян ТВ» при этом заявляют, что не планировали приглашать звезд и различные лейблы для дальнейшей их работы с детьми. По их словам, Тухватуллин сам проявил инициативу и решил начать сотрудничество в этом направлении. Но организаторы подчеркивают, такой вариант будет обязательно рассмотрен в ближайшей перспективе. Уже до финальных прослушиваний интерес к подобной работе проявила другая известная татарская певица Зайнап Фархетдинова, которая договорилась с одной из участниц второго сезона «Сәйлән».

Премьера финального раунда нового сезона стартует уже в эти выходные. 4 октября в 12.00 на телеканале «Шаян ТВ» пройдет первая серия шоу.

Зульфат Шафигуллин, фото предоставлены организаторами