В Казани появился новый туристический маршрут «Два вокзала»

Пригородная пассажирская компания «Содружество» организовала туристический маршрут «Два вокзала», соединяющий железнодорожный вокзал и воздушную гавань.

Маршрут начинается с экскурсии на вокзале Казань-1. Гости узнают об истории старинного здания и работе. Также на экскурсии запланировано посещение радиоузла.

Затем на электричке гости отправятся в международный аэропорт Казань. В аэропорту гостям предоставят три экскурсии на выбор. Гостям покажут здание аэропорта, объяснят работу служб, участники экскурсии пройдут весь путь пассажира от регистрации до посадки в самолет, понаблюдают за взлетом и посадкой самолетов и сфотографируются в кабине пилота.

Экскурсии проходят группами. Записаться на экскурсию можно по телефону 89376250498.



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