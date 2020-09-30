В Татарстане выпустили серию видеоуроков по гостеприимству

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Центр развития туризма Татарстана создал на ютуб-канале серию видеороликов по гостеприимству. Ролики должны помочь персоналу республиканских туробъектов повысить качество оказываемых услуг гостям. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Татарстана по туризму.

В 15 видеоуроках содержится разбор ситуаций, с которыми сталкиваются турист и персонал. Это общение в музее, взаимодействие с гостями, правила общения по телефону и решение конфликтных ситуаций, обслуживание в кафе, заселение и выселение гостей, а еще правила проведения экскурсий и соблюдение норм безопасности.

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«Мы проанализировали запросы туристов и выделили то, что многие приезжающие не знают, что турист также может посетить мечеть, или часто задают вопрос в ресторанах о том, можно ли руками есть нашу национальную выпечку. Ответы на эти вопросы можно найти в нашем видеоинтенсиве», — рассказала генеральный директор Центра Дильбар Садыкова.

Проект был реализован в том числе на средства Фонда президентских грантов. Видеоролики можно посмотреть на Youtube-канале республиканского центра развития туризма.

Ранее сообщалось, что поток туристов в Казанский Кремль за год упал более чем в два раза.