Защитник «Рубина» Старфельт вызван в сборную Швеции на матч против России

Тренерский штаб сборной Швеции определился с игроками, вызванными для участия в матчах против России, Хорватии и Португалии.

В список приглашенных вошел защитник «Рубина» Карл Старфельт. Также из РПЛ вызов получили нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и три игрока «Краснодара» — Виктор Классон, Кристоффер Ольссон и Маркус Берг.

Jannes trupp till oktobersamlingen



— 8 oktober (Träningslandskamp)

— 11 oktober (Nations League)

— 14 oktober (Nations League)#viärsverige pic.twitter.com/8gMoggQ6Vs — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) September 30, 2020

В октябре шведской команде предстоит провести три игры. 8 октября в Москве команда Янне Андерссона сыграет контрольный матч со сборной России. После этого шведы отправятся на две выездные встречи — 11 октября против Хорватии и 14 октября с Португалией.

Напомним, ранее матч между Россией и Швецией был перенесен из Стокгольма в Москву.