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Защитник «Рубина» Старфельт вызван в сборную Швеции на матч против России

15:10, 30.09.2020
Защитник «Рубина» Старфельт вызван в сборную Швеции на матч против России
Фото: rubin-kazan.ru

Тренерский штаб сборной Швеции определился с игроками, вызванными для участия в матчах против России, Хорватии и Португалии.

В список приглашенных вошел защитник «Рубина» Карл Старфельт. Также из РПЛ вызов получили нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и три игрока «Краснодара» — Виктор Классон, Кристоффер Ольссон и Маркус Берг.

В октябре шведской команде предстоит провести три игры. 8 октября в Москве команда Янне Андерссона сыграет контрольный матч со сборной России. После этого шведы отправятся на две выездные встречи — 11 октября против Хорватии и 14 октября с Португалией.

Напомним, ранее матч между Россией и Швецией был перенесен из Стокгольма в Москву.

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