Исполком Челнов заплатит за озеленение города до 50 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти Набережных Челнов объявили тендер на содержание и уход за зелеными насаждениями. Начальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 6 по 14 апреля. Сам аукцион назначен на 15 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Из технической документации следует, что поставщик услуг должен будет проводить очистку газонов и берегов водоемов от мусора, а также перерабатывать растительные отходы.

Кроме того, необходимо поливать деревья и проводить их санитарную рубку. Предусмотрен и снос деревьев различного диаметра.