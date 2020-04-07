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Исполком Челнов заплатит за озеленение города до 50 млн рублей

10:21, 07.04.2020
Исполком Челнов заплатит за озеленение города до 50 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти Набережных Челнов объявили тендер на содержание и уход за зелеными насаждениями. Начальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 6 по 14 апреля. Сам аукцион назначен на 15 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Из технической документации следует, что поставщик услуг должен будет проводить очистку газонов и берегов водоемов от мусора, а также перерабатывать растительные отходы.

Кроме того, необходимо поливать деревья и проводить их санитарную рубку. Предусмотрен и снос деревьев различного диаметра.

Общество Татарстан
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