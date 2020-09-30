В Татарстане на учете у онколога стоит каждый 33-й житель республики

На сегодняшний день в Татарстане на учете у онколога стоит каждый 33-й житель республики, заявил директор Ассоциации oнкологических учреждений ПФО Эдуард Нагуманов.

Ежегодно в республике впервые выявляют онкологические заболевания у 16,5 тыс. человек. По итогам 8 месяцев более 1 тыс. человек, которые уже должны проходить лечение, до онкологической службы не дошли, заметил Нагуманов.

Он пояснил, что это те люди, которые, возможно, даже не подозревают о заболевании или заметили симптомы, но не обратились к специалистам.

Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов заявил, что примерно у 10% пациентов, которые ежедневно поступают в стационар, выявляли коронавирус.

