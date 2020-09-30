У 10% пациентов, поступающих в Республиканский онкодиспансер, находят коронавирус

Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов заявил, что примерно у 10% пациентов, которых ежедневно поступают в стационар — а это около 150 человек за сутки, выявляли коронавирус: «Но при этом не могу сказать, что у онкологических больных была как-то выше заболеваемость».



В случае выявления коронавируса пациента моментально изолируют и по результатам обследования его направляют в госпиталь или на самоизоляцию — с тем, чтобы после излечения от коронавируса он возвращался в онкоцентр и продолжал борьбу с раком.