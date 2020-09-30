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У 10% пациентов, поступающих в Республиканский онкодиспансер, находят коронавирус

10:54, 30.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
У 10% пациентов, поступающих в Республиканский онкодиспансер, находят коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов заявил, что примерно у 10% пациентов, которых ежедневно поступают в стационар — а это около 150 человек за сутки, выявляли коронавирус: «Но при этом не могу сказать, что у онкологических больных была как-то выше заболеваемость».

В случае выявления коронавируса пациента моментально изолируют и по результатам обследования его направляют в госпиталь или на самоизоляцию — с тем, чтобы после излечения от коронавируса он возвращался в онкоцентр и продолжал борьбу с раком.

скриншот трансляции
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:02
    10% от 150 человек это 15 человек каждый день с короновирусом только в одной больнице.

    Вроде многовато?
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