В России за агрегаторами такси хотят закрепить ответственность за здоровье пассажиров

В России хотят закрепить за агрегаторами и таксопарками ответственность за здоровье пассажиров, сообщают «Известия».

С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), обратившись к главе комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву с предложением о дополнении его законопроекта о регулировании рынка такси.

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Члены ООП считают, что в документ 2018 года не включен механизм урегулирования инцидентов с пассажирами. Так, предлагается внести в законопроект механизм компенсации ущерба пострадавшему пассажиру в случае ДТП.

Сейчас пострадавшие по вине водителя пассажиры могут рассчитывать лишь на компенсацию до полумиллиона рублей — в пределах ОСАГО. Агрегатор такси не несет ответственности за пассажира.