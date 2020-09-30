В Казани вновь продлили ограничение движения по улицам Дементьева и Михаила Миля

В Казани ограничение движения на дорогах по улицам Дементьева и Михаила Миля продлили до 5 октября.



Так, на участке от улицы Дементьева до здания №2а к. 1 (АЗС) полностью закрыт тротуар. А на участке от тротуара возле здания №2а к. 1 по улице Дементьева до здания №2а к. 3 полностью закрыта проезжая часть.

Кроме того, проезжая часть закрыта на участке от здания №2а к. 3 по улице Дементьева до улицы Михаила Миля, сообщили в мэрии Казани.

До 20 октября в Казани закроют движение на участках улиц Галимджана Баруди, Алафузова и Краснококшайской.

