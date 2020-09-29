Обновленный детсад и Кубок Стенли: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 сентября

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Глава Актанышского района Энгель Фаттахов опубликовал видеоролик с закатом о осенним пейзажем. А в качестве приветственного доброго утра он сделал пост с фотографиями цветущих клумб.

Глава Алькеевского района Александр Никошин провел у себя прием граждан. Однако о том, с какими именно проблемами приходит односельчане и что глава района предпримет для их решения, Никошин сообщать не стал.

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов опубликовал в сторис кадры с обуждения благоустройства по программе «Наш Двор».

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин сообщил, что главный казый Татарстана Джалил хазрат Фазлиев ознакомился со строительством нового исламского центра.

В Кукморе глава района открыл детский сад «Чулпан» после проведенного капитального ремонта.

Глава Нижнекамска Айдар Метшин поздравил нижнекамска с получением Кубка Стенли.

«Михаил Сергачев-первый нижнекамец — обладатель Кубка Стенли! Гордимся и поздравляем Михаила», — написал Метшин.