В Татарстане стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что количество выявлений онкозаболеваний на ранних стадиях увеличивается.

Пока спикер воздержался от утверждений, что благодаря исследованиям на коронавирус были выявлены онкозаболевания и другие болезни легких, сообщив, что необходимо собрать больше статистических данных.

«Мы такую статистику собирали месяц назад, и она действительно об этом говорила. Давайте мы соберем сейчас точную статистику и представим. Условно мы сделали столько-то КТ, и в результате этих КТ было выявлено столько-то новообразований. Рак это или нет, вопрос второй, потому что это вопрос уточняющей диагностики. Мы поднимем информацию и сообщим», — пообещал Жаворонков.



Ранее в Минздраве России назвали раннюю диагностику главным врагом онкозаболеваний.