Минпросвещения: более 800 тысяч классных руководителей получат доплаты за классное руководство

Все классные руководители страны получат за классное руководство дополнительные выплаты. Об этом сообщил на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ

министр просвещения Сергей Кравцов.

«Все классные руководители, это больше 800 тысяч человек, получат доплаты за классное руководство до дня учителя», — сказал министр.



realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что на дополнительные выплаты педагогам в виде надбавок за классное руководство в 2021 году Татарстан получит 1,8 млрд рублей из бюджета РФ.

