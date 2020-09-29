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Минпросвещения: более 800 тысяч классных руководителей получат доплаты за классное руководство

16:19, 29.09.2020
Минпросвещения: более 800 тысяч классных руководителей получат доплаты за классное руководство
Фото: kremlin.ru

Все классные руководители страны получат за классное руководство дополнительные выплаты. Об этом сообщил на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ
министр просвещения Сергей Кравцов.

«Все классные руководители, это больше 800 тысяч человек, получат доплаты за классное руководство до дня учителя», — сказал министр.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что на дополнительные выплаты педагогам в виде надбавок за классное руководство в 2021 году Татарстан получит 1,8 млрд рублей из бюджета РФ.

ОбществоОбразование
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