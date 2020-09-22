На допвыплаты учителям за классное руководство Татарстан получит 1,8 млрд рублей из бюджета РФ

На дополнительные выплаты педагогам в виде надбавок за классное руководство в 2021 году Татарстан получит 1,8 млрд рублей из бюджета РФ. Об этом в ходе заседания Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ заявил и.о. министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

tisbi.ru

— Как вы знаете, у нас в этом году за классное руководство в размере 5 тысяч рублей с 1 сентября ежемесячно получают классные руководители, независимо от количества детей в классе. 1 550 рублей плюс еще 80 рублей на каждого ученика в классе. Это тоже как прибавление в нашей системе. Получается, норматив увеличивается, — пояснил чиновник.

Напомним, что в этом году правительство РФ выделит Татарстану 618 млн рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей.