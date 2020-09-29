Госдума одобрила во втором чтении вычеты для «Татнефти» и «Газпром нефти»

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект о корректировке налога на дополнительный доход (НДД). Изменения в закон дадут возможность «Татнефти» и «Газпром нефти» получить налоговый вычет на по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Как сообщает ТАСС, налоговый вычет не должен превышать 36 млрд рублей за три года. Каждая компания сможет получить его с 1 января 2021 года.

tatarstan.ru

Согласно поправке, льготу по налогу на добычу полезных ископаемых могут получить татарстанские недропользователи. Лицензия на участки недр должна быть не раньше 2016 года, запасы месторождений должны составлять не менее 2,5 млрд тонн, а добываемая нефть должна иметь вязкость не менее 10000 мПа/с. Под эти условия в Татарстане подпадает «Татнефть».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Госдуму внесен проект поправок ко второму чтению закона о налоге на дополнительный доход (НДД).

