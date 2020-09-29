«Татнефть» сможет вернуть 72 млрд рублей потерянных льгот

«Татнефть» сможет вернуть 72 млрд рублей в виде льгот в течение трех лет начиная с 2021 года. Льготы предоставят в том случае, если цены на нефть окажутся выше базовых, заложенных в прогнозе социально-экономического развития страны (на 2021 год — $43,4 за баррель), такие данные следуют из внесенного в Госдуму проекта поправок ко второму чтению закона о налоге на дополнительный доход (НДД).

Так, льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд рублей в месяц смогут получить компании, которые добывают сверхвязкую нефть на месторождениях с запасами более 2,5 млрд тонн в Татарстане, лицензии на которые они получили до 1 января 2016 года. Под эти условия попадают проекты «Татнефти». Максимальный размер вычета ограничен суммой 36 млрд рублей за три года.

Также на такие льготы может рассчитывать «Газпром нефть», которая ведет добычу на месторождениях, расположенных в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет РБК.



Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что изменения в Налоговый кодекс РФ наиболее сильно отразятся на компаниях «Газпром нефть», «Татнефть», «Лукойл».

