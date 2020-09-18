Бердыев, Бувач и Парфенов претендуют на пост главного тренера «Динамо»

Московское «Динамо» может уволить главного тренера Кирилла Новикова после вылета команды из Лиги Европы. Накануне москвичи уступили грузинскому «Локомотиву» (1:2) и закончили свое выступление в еврокубках.

Среди претендентов на пост главного тренера называют трех кандидатов — экс-тренера «Рубина» Курбана Бердыева, спортивного директора «Динамо» Желько Бувача и бывшего тренера «Урала» Дмитрия Парфенова.

По данным Sport24, на Бердыева также претендует казахстанский «Кайрат», который уже провел переговоры с тренером.

Напомним, ранее министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что бывший рулевой «Рубина» отказался от идеи создания футбольной академии в Татарстане.