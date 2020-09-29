Татарстанцев с хроническими заболеваниями и старше 65 лет попросили оставаться дома
Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что жителям республики старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, нужно выходить на улицу как можно реже.
По ее словам, таким людям нужно избегать мест массового скопления людей и по возможности выходить на улицу только для того, чтобы получить медпомощь или купить продукты: «От нашей дисциплины, от поведения каждого зависит то, как будет в последующем развиваться эта инфекция».
Напомним, в Татарстане насчитали 952 тысячи пенсионеров, в том числе 187 человек старше 100 лет.Общество Татарстан
комментарии