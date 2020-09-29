В Татарстане насчитали 952 тысячи пенсионеров, в том числе 187 человек старше 100 лет

На данный момент в Татарстане проживают 3,9 млн человек, из них пенсионеров — 952,7 тыс. человек (24,4%). За последние 6 лет численность жителей в возрасте старше трудоспособного увеличилась на 56 тыс. человек (6%). Об этом сообщили на брифинге по поводу проведения декады пожилых людей в РТ.

Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 2 года и составляет 75,03 года. На январь 2020 года в Татарстане проживают 187 долгожителей, которым 100 лет и более: 24 мужчины и 163 женщины.

В 2020 году на выплату всех мер поддержки граждан пожилого возраста направлено 5,9 млрд рублей.



realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Ранее в Набережных Челнах насчитали 132,8 тыс. пенсионеров.