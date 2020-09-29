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МЧС Татарстана предупредило о заморозках до -1 градуса

12:29, 29.09.2020
МЧС Татарстана предупредило о заморозках до -1 градуса
Фото: 16.mchs.gov.ru

Синоптики ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредили о ночных заморозках.

Так, с 00.00 до 09.00 30 сентября на территории республики ожидаются заморозки до -1 градуса, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее синоптики Гидрометцентра РТ сообщили, что теплая и сухая погода сохранится в республике до конца недели.

Общество Татарстан
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