МЧС Татарстана предупредило о заморозках до -1 градуса

Синоптики ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредили о ночных заморозках.

Так, с 00.00 до 09.00 30 сентября на территории республики ожидаются заморозки до -1 градуса, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее синоптики Гидрометцентра РТ сообщили, что теплая и сухая погода сохранится в республике до конца недели.