Суд не нашел оснований привлекать Равиля Зиганшина и его супругу по долгам «Таткомплекта»

Фото: Максима Платонов

Арбитражный суд Татарстана отказал в удовлетворении заявления о взыскании убытков обанкротившейся компании «Таткомплект» с бенефициара ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и его жены Светланы Зиганшиной. Соответствующее определение опубликовано в картотеке АС РТ.



«Вопреки доводам заявителя изложенное свидетельствует об отсутствии оснований для

взыскания убытков с Юрова Д.Ю. Кроме того, в связи с тем, что суд пришел к выводу об

отсутствии факта причинения убытков, также не имеется оснований для взыскания убытков

с Гизатуллиной Е.В., Зиганшина Р.Х., Зиганшиной С.А.», — говорится в определении суда.

По мнению суда, нет оснований для взыскания убытков с супругов Зиганшиных, так как «отсутствие факта причинения убытков опровергает ссылки заявителя на оказание указанными лицами влияния на руководителя ООО «Таткомплект» Юрова Д.Ю.». Следовательно, нет убытков — нет оснований для привлечения к ответственности.

Напомним, что ходатайство о взыскании убытков с Зиганшина и его супруги Светланы в Арбитражный суд РТ направил и.о. конкурсного управляющего «Таткомплекта» Дмитрий Шураков. Общая сумма убытков оценивалась в 645,7 млн рублей.

