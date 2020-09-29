Рифкат Минниханов прокомментировал жалобы на «прицельную» эвакуацию каршеринговых автомобилей

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на online-конференции «Реального времени» ответил на жалобы каршеринговых сервисов на то, что якобы именно за этими машинами эвакуаторы охотятся прицельно.

Минниханов сообщил, что никто ни за кем не охотится, а эвакуируют всех нарушителей.



«Реальное время» ведет прямую текстовую и видеотрансляцию.