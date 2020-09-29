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Рифкат Минниханов о госуслугах: «Нас просто снесли. Это было очень болезненно»

10:45, 29.09.2020 2
Рифкат Минниханов о госуслугах: «Нас просто снесли. Это было очень болезненно»
Фото: скриншот

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на online-конференции прокомментировал развитие сервиса предоставления государственных услуг в электронном виде, в котором Татарстан был лидером в России в нулевые.

«Я не обвиняю, что это вина наших республиканских органов власти и федеральных... В свое время Татарстан был лидером в рамках разработки цифровых государственных услуг, еще при Никифорове это все было. Хорошая идея. И вдруг появились госуслуги российские, они отличилась кардинальным образом от наших. И прям жесткая установка была: «Все, переходить на госуслуги российские».

По словам Минниханова, республике не дали интегрировать свои базы данных: «Нас просто снесли. То есть мы были в России лидерами и опустились вниз. И это было очень болезненно — нам снесли все наши базы данных, пришлось все восстанавливать».

«Реальное время» ведет прямую текстовую и видеотрансляцию.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:53
    А кто это вы? нет никах вы!! Есть мы!!!
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  • Анонимно 10:56
    Почему этотстан вечно палки в колеса сует Россиянам?
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