Рифкат Минниханов о госуслугах: «Нас просто снесли. Это было очень болезненно»

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Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на online-конференции прокомментировал развитие сервиса предоставления государственных услуг в электронном виде, в котором Татарстан был лидером в России в нулевые.

«Я не обвиняю, что это вина наших республиканских органов власти и федеральных... В свое время Татарстан был лидером в рамках разработки цифровых государственных услуг, еще при Никифорове это все было. Хорошая идея. И вдруг появились госуслуги российские, они отличилась кардинальным образом от наших. И прям жесткая установка была: «Все, переходить на госуслуги российские».

По словам Минниханова, республике не дали интегрировать свои базы данных: «Нас просто снесли. То есть мы были в России лидерами и опустились вниз. И это было очень болезненно — нам снесли все наши базы данных, пришлось все восстанавливать».

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