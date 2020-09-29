Кудрин объяснил рост объемов ФНБ несмотря на траты во время пандемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему резервы ФНБ выросли, несмотря на увеличившиеся траты во время пандемии корнавируса.
«По закону в начале этого года, в феврале, в Фонд национального благосостояния были перечислены накопленные за предыдущий год ресурсы», — сказал Кудрин в интервью RT.
Он рассказал, что по итогам прошлого года в ФНБ поступило 3,3 трлн рублей, тогда как траты фонда составили около 350 млрд рублей.
Также Кудрин предположил, что в ближайшее время цены на нефть будут находится на уровне 40—50 долларов за баррель.
Напомним, первый вице-президент «Роснефти» рассказал, что цены на нефть могут вырасти из-за планов крупнейших нефтяных компаний сократить вложения в добычу углеводородов.АналитикаЭкономикаФинансыБюджет
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым