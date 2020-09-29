Кудрин объяснил рост объемов ФНБ несмотря на траты во время пандемии

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему резервы ФНБ выросли, несмотря на увеличившиеся траты во время пандемии корнавируса.

«По закону в начале этого года, в феврале, в Фонд национального благосостояния были перечислены накопленные за предыдущий год ресурсы», — сказал Кудрин в интервью RT.

Он рассказал, что по итогам прошлого года в ФНБ поступило 3,3 трлн рублей, тогда как траты фонда составили около 350 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Также Кудрин предположил, что в ближайшее время цены на нефть будут находится на уровне 40—50 долларов за баррель.

Напомним, первый вице-президент «Роснефти» рассказал, что цены на нефть могут вырасти из-за планов крупнейших нефтяных компаний сократить вложения в добычу углеводородов.