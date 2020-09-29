Вице-президент «Роснефти»: уход BP и Shell с рынка несет «экзистенциальную угрозу»

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро заявил, что внимание BP и Shell альтернативным источникам энергии создает угрозу мировому рынку углеводородов. Такие крупные игроки не могут снижать свои инвестиции в отрасль, считает топ-менеджер.

«Это экзистенциальная угроза поставкам. […] Мы столкнемся с дефицитом предложения, волатильностью цен и их повышением», — заявил Касимиро на форуме газеты Financial Times.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, дефицит возникнет, поскольку спрос на нефть вернется на уровень спроса до пандемии, а инвестиции крупнейших компаний сократятся. Это, в частности, откроет возможность расшириться свое присутствие на рынке для госкомпаний, добавил вице-президент «Роснефти».