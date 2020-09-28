Путин о необходимости решать сложные проблемы: «Потом — суп с котом»

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета РФ, заявил, что чиновники должны заниматься решением сложных и системных проблем, чтобы жизнь граждан становилась лучше.

Глава государства напомнил о поставленных национальных целях и подчеркнул, уже в к 2024 году по каждой из них должен быть обеспечен ощутимый результат.

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«При этом сразу хочу подчеркнуть, не следует откладывать решение сложных, системных вопросов на потом. «Сейчас чего-нибудь такое попроще сделаем, а потом…» чтобы не было так, как в народе говорят: «Потом суп с котом», — сказал Путин.

Он добавил, что нельзя уводить эти задачи за границы 2024 года.