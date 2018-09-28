Новости общества

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана утвердили нормативы затрат на вытрезвители

10:46, 28.09.2018
Власти Татарстана утвердили нормативы затрат на вытрезвители
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана на 3 года утвердило нормативы на стоимость оказания услуг в медвытрезвителях. Соответствующее решение принято для расчета объема субвенций, предоставляемых районам Татарстана.

Как следует из постановления Кабмина РТ, норматив стоимости оказания услуг лицам в состоянии «алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться» в 2019 году составит 573,81 рубля за каждый день, в 2020 году — 587,53 рубля и в 2021 году — 603,85 рубля.

Ранее исполком Казани получил в собственность здание на улице Голубятникова для организации городского вытрезвителя. Медвытрезвители действуют в Альметьевске, Набережных Челнах, Азнакаево, Лениногорске, Чистополе, Бугульме и Елабуге.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты