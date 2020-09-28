Аварийный дом на Назарбаева не получит капремонта в ближайшее время — видео

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Мэрия Казани рассказала, что в ближайшее время капремонт не доберется до бывшего общежития «Татгражданпроекта» на улице Назарбаева. В управляющей компании утверждают, что делают все возможное, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Гендиректор ООО «УК Вахитовского района» Ленар Кашафутдинов сообщил, что за последнее время на ремонт в доме потрачено 7 млн рублей: в 2006 году отремонтировали кровлю, в 2013 году установили новые балконы и покрасили фасад, ремонт в подъезде проводился в 2015 году, новый лифт установлен в 2016-м, в прошлом году поменяли проводку.

«Дом не остается без внимания, но без участия жителей, собственников мы можем бесконечно туда деньги вкладывать», — сказал Кашафутдинов.

По графику ждать капитального ремонта еще 11 лет, сообщили в мэрии. Там же подчеркнули, что долги жителей по ЖКХ составляют 1,2 млн рублей.

Обсуждается вопрос о внеплановом капремонте, поскольку жить в доме, где обваливается штукатурка с потолка и бегают крысы, опасно.