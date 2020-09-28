День любования прекрасным: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 сентября

Просматривая сегодняшние публикации татарстанских глав районов в Instagtam, можно подумать, что у многих из них есть отрывной календарь, в котором на странице с 28 сентября стоит подпись: День любования природой. Например, глава Дрожжановского района Марат Гафаров еще около 5 утра выложил короткий ролик с садовыми цветами.

Где-то через час пожелал подписчикам доброго утра и актанышский глава Энгель Фаттахов. Он также выложил совершенно осенний пейзаж: дорожка, со всех сторон окруженная желтеющими деревьями.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин тоже не чужд прекрасному и поддался очарованию осени. Он опубликовал снимок, на котором осенний лес виден в отражении спокойной речной или озерной глади.

Тренд любования природными красотами продолжил и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Однако он слегка отличился: выложил видео детского лагеря «Раздолье», снятого с коптера.

По настоящему выбивается из сегодняшней волны только глава Высокогорского района, который решил показать подписчикам начало гарантийного ремонта придомовой территории. Хотя возможно это его взгляд на красоту.

Хотя вот и предыдущий пост, полностью попадающий в канон.