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День любования прекрасным: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 сентября

20:30, 28.09.2020
День любования прекрасным: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 27 сентября
Фото: instagram.com/kalimullin.rustam

Просматривая сегодняшние публикации татарстанских глав районов в Instagtam, можно подумать, что у многих из них есть отрывной календарь, в котором на странице с 28 сентября стоит подпись: День любования природой. Например, глава Дрожжановского района Марат Гафаров еще около 5 утра выложил короткий ролик с садовыми цветами.

Где-то через час пожелал подписчикам доброго утра и актанышский глава Энгель Фаттахов. Он также выложил совершенно осенний пейзаж: дорожка, со всех сторон окруженная желтеющими деревьями.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин тоже не чужд прекрасному и поддался очарованию осени. Он опубликовал снимок, на котором осенний лес виден в отражении спокойной речной или озерной глади.

Тренд любования природными красотами продолжил и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Однако он слегка отличился: выложил видео детского лагеря «Раздолье», снятого с коптера.

По настоящему выбивается из сегодняшней волны только глава Высокогорского района, который решил показать подписчикам начало гарантийного ремонта придомовой территории. Хотя возможно это его взгляд на красоту.

Хотя вот и предыдущий пост, полностью попадающий в канон.

ОбществоВласть Татарстан
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