Финал Кубка России по волейболу среди мужчин пройдет в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург примет финальный этап Кубка России по волейболу среди мужских команд. Такое решение было принято по итогам конкурсного отбора директоратом Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Фото: volley.ru

Полуфинальная стадия пройдет в трех российских городах — Ханты-Мансийске, Казани и Москве. В столице Татарстана встретятся казанский «Зенит», «Факел» из Нового Уренгоя, «Газпром-Югра» из Сургута и уфимский «Урал». Матчи полуфинала состоятся с 5 по 8 ноября.

Финал Кубка России пройдет в формате «Финала четырех» с 24 по 26 декабря.

Напомним, ранее «Зенит-Казань» стартовал с победы в российской Суперлиге.