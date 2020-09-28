Новички «Уфы» Плиев и Алибеков провели первую тренировку с командой
Новички футбольного клуба «Уфа» защитник Константин Плиев и полузащитник Ахмед Алибеков прибыли в расположение команды.
Сегодня новобранцы провели первое тренировочное занятие вместе с основным составом.
Напомним, Плиев был арендован у «Ростова» с правом дальнейшего выкупа. Алибеков принадлежит киевскому «Динамо» и взят уфимцами в аренду до конца сезона-2020/21.
Ранее генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что главный тренер команды Вадим Евсеев сохранит свой пост, несмотря на поражение от «Зенита» со счетом 0:6.СпортФутбол Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым