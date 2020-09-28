В «Уфе» не планируют увольнять Евсеева после 0:6 от «Зенита»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что в клубе не намерены расставаться с главным тренером Вадимом Евсеевым, несмотря на крупное поражение от питерского «Зенита» (0:6) в предыдущем туре РПЛ.

— Пока Евсеев в отставку не подавал. Завтра у нас тренировка, мы с ним поговорим, все нормально обсудим. Клуб в его отношении никаких движений пока не планирует, — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков. Фото: vk.com/ufafc

После поражения от «Зенита» в активе «Уфы» осталось 5 очков. Уфимский клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет дома с волгоградским «Ротором», накануне проигравшем «Рубину» (1:3).