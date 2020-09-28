Жиров, Кутепов и Кузяев приглашены в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом игроков, приглашенных на октябрьский сбор национальный команды.

Среди приглашенных выделяются защитники Александр Жиров из немецкого «Зандхаузена» и Илья Кутепов из московского «Спартака». Также приглашение получил полузащитник Далер Кузяев, который на данный момент остается без команды.

Игроки «Спартака» Роман Зобнин и Илья Кутепов вызваны в сборную России. Фото: spartak.com

Из вратарей Станислав Черчесов вызвал троих — Маринато Гилерме («Локомотив»), Антон Шунин («Динамо») и Сослан Джанаев («Сочи»).

В числе приглашенных не оказалось ни одного игрока из казанского «Рубина» и «Уфы».

Напомним, ранее стало известно о переносе контрольного матча сборной России против Швеции из Стокгольма в Москву. Кроме этого, команде Черчесова предстоят матчи Лиги наций УЕФА с Турцией (11 октября, Москва, 21.45) и Венгрией (14 октября, Москва, 21.45).

Список приглашенных на сбор:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Александр Соболев («Спартак» Москва).