«Эссен Продакшн АГ» поделилась опытом успешной работы в кризис в рамках выставки WorldFood Moscow

Фото: Пресс-служба «Эссен Продакшн АГ»

Компания «Эссен Продакшн АГ» приняла участие в осенней выставке продуктов питания мирового класса WorldFood Moscow, которая состоялась 22—25 сентября в Москве. На стенде компании был представлен ассортимент выпускаемой продукции бренда «Махеевъ», пользующийся наибольшим спросом, и кондитерские изделия ТМ Essenkf, в том числе были представлены новинки 2020 года. Представители компании приняли участие в деловой программе выставки.

Генеральный директор компании Леонид Барышев выступил с докладом на пленарной сессии «Новые тренды на рынке продуктов питания: вызовы, риски и возможности». В ходе сессии представители ведущих компаний продовольственного рынка рассмотрели различные аспекты производства и реализации продукции в период кризиса.

На пленарной сессии обсуждались вопросы о том, как изменилась работа компаний в сфере реализации продукции, как изменился план продаж в 2020 году, разбирался опыт внедрения эффективных мер поддержки потребительского спроса. Были озвучены и новые возможности, которые открылись перед компаниями отрасли, развитие online-торговли, стратегии сбыта.

По мнению Леонида Барышева, пандемия вызвала повышенный спрос потребителей на базовые продукты: сахар, крупы, молоко. При этом значительно снизился спрос на товары, в которые сахар входит как компонент (например, на конфеты). Он отметил, что переговоры остановились на три месяца, а магазины не интересовались новинками. Сейчас же спрос начал постепенно возвращаться к привычному объему потребления.

Генеральный директор «Эссен Продакшн Аг» Леонид Барышев:



«Сети были открыты для всех, кто поставляет гречку, сахар, муку, масло, все РЦ были перегружены товарами первой необходимости, и мы рассчитывали только на силу бренда. Система автозаказа, которая работает в сетях, дает предпочтение более сильным брендам. На рынках произошла санация — полки очистились и мы увидели концентрацию на базовых продуктах. А майонез и кетчуп — это базовые продукты для нашего потребителя, что и отразилось на продажах — мы приросли на 20% в физическом выражении.



Летом мы не смогли поставить на полку наши новые позиции кондитерских изделий, потому что пропустили летнюю переговорную сессию. Поэтому на осень выходим с теми продуктами, которые есть. Сейчас спрос быстро растет, наши мощности полностью загружены. Восстановление идет и в HoReCa, да и Новый год никто не отменял. Люди хотят себя побаловать вкусным, и шоколадные конфеты, как только температура упала ниже 17 градусов, начали хорошо продаваться. Надеемся, что в этот сезон мы наверстаем упущенное».

Заместитель коммерческого директора по кондитерскому направлению «Эссен Продакшн АГ» Игорь Озеров принял участие в конференции «Кондитерские изделия. Изменения потребительского поведения после пандемии», на которой рассматривались вопросы актуального управления спросом, а также выбора инструментов, которые помогли устоять ключевым игрокам в период пандемии.

Топ-менеджер «Эссен Продакшн» сообщил, что на фоне общемировой экономической рецессии и падения курса рубля кондитерская компания Essen тоже испытывает трудности, потому что большой объем сырья занимает импортное, которое дорожает. Ввиду того, что потребитель очень внимателен к самому продукту и требует максимального качества, компания постоянно работает над вводом в производство новых рецептур, которые соответствуют текущим запросам общества.

Заместитель коммерческого директора по кондитерскому направлению «Эссен Продакшн АГ» Игорь Озеров:



«Мы запускаем новые инновационные продукты, следим за международными трендами, общаемся с технологами и производителями линий европейских и других стран и запускаем продукты, не существовавшие ранее на российском рынке».

Также в рамках выставки представители компании «Эссен Продакшн АГ» провели второй раунд переговоров об открытии производственно-складского комплекса в ОЭЗ «Стабна». По мнению руководства «Эссен Продакшн АГ», наличие у компании складского комплекса в Смоленской области позволит сократить логистические издержки при экспорте продукции в Европу и ускорит транспортировку импортного сырья. Важное преимущество ОЭЗ «Стабна» — наличие полного таможенного цикла. На сегодняшний день, смоленский центр электронного декларирования — крупнейший в Центральном таможенном управлении Федеральной таможенной службы РФ.

WorldFood Moscow — крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса, знаковое событие на продуктовом рынке России. WorldFood Moscow 2020 проходила в крупнейшем выставочном центре Восточной Европы — МВЦ «Крокус Экспо». Стратегическим и аналитическим партнером мероприятия выступило информационно-аналитическое агентство INFOLine.

Участниками выставки стали 1 764 российских и иностранных производителей и поставщиков из 65 стран мира, которые представили широкий ассортимент продуктов питания во всех категориях. Деловая программа состояла из более чем 15 мероприятий, на которых выступило более 100 спикеров и присутствовал 2 271 делегат.

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