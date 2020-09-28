Арендатор сгоревшего в Казани склада рассказал подробности пожара

Вячеслав Меркулов, арендатор помещения, сгоревшего сегодня на улице Короленко, 58/1, в Ново-Савиновском районе Казани, рассказал «Реальному времени», что на складе хранились полиэтилен и строительная пленка.

Он сообщил, что не знает, по каким причинам мог произойти пожар: «Я утром сегодня заходил, проверял, щиток работал нормально, в штатном режиме, проводка тоже нормальная. Возможно, что огонь пришел из другой части».

Во время возгорания Меркулов был в офисе, дым заметил, когда выходил на улицу, чтобы убрать машину. Когда он подошел к воротам, они были открыты. Он побежал за огнетушителем, но им уже было не помочь.

Меркулов сообщил, что в момент возгорания людей в помещении не было, так как рабочие на складе находятся лишь во время погрузки и разгрузки материалов. Сегодня такие работы не производились.

Напомним, что сгоревший склад принадлежит бывшему директору завода «Элекон» Николаю Ураеву.



Помещение два года сдается в аренду ООО «ВМ-пласт», который принадлежит наполовину Игорю Меркулову и Вячеславу Меркулову (сын и отец). Организация занимается оптовой торговлей химической продукцией.



На данный момент пожар ликвидирован. У склада обрушилась крыша.