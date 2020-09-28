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Происшествия

В Казани в районе завода «Элекон» вспыхнул пожар

11:54, 28.09.2020
В Казани в районе завода «Элекон» вспыхнул пожар
Фото: соцсети

В соцсетях появилось сообщение, что в Казани, в районе завода «Элекон», вспыхнул пожар. По предположениям, горят склады.

Фото: соцсети

Информации о пострадавших нет.

Фото: соцсети
Происшествия Татарстан
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